В Тбилиси убит гражданин Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

2017-09-12 14:10 | www.apa.az | 4

Как сообщает местное бюро АПА, Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – умышленное убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

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10:55

В районе Абанотубани Тбилиси минувшей ночью из огнестрельного оружия убили азербайджанца.

Как сообщает местное бюро АПА, его тело было обнаружено в автомобиле марки «Toyota». Согласно информации, он находился в розыске в России за совершение уголовных преступлений.

По другой версии, убитый был гражданином Азербайджана.

По словам очевидцев, до того, накануне покойный с кем-то ужинал в ресторане, после чего между ними произошел спор.

На протяжении всей ночи эксперты-криминалисты проводили на месте происшествия следственные мероприятия.

В связи с фактом задержанных пока нет.

Министерство внутренних дел Грузии не распространило официальной информации в связи с данным убийством.