Фуад Алескеров: «Александр Лапшин волен сам выбирать, куда поедет»

2017-09-12 14:10 | www.apa.az | 5

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев своей работой всегда подтверждает приверженность идеям и принципам гуманизма. Помилование Александра Лапшина должно рассматриваться в этом контексте. В связи с А. Лапшиным параллельно рассматривались 2 юридические процедуры – его передача для отбывания наказания Израилю, гражданином которого он является, либо помилование. То, что Лапшин и во время судебного процесса, и в обращениях, адресованных президенту Азербайджана, признавал, что искренне раскаивается в содеянном преступлении, признает территориальную целостность Азербайджана, просил учесть семейное положение, малолетнего ребенка на его попечении, сделало возможным помилование его президентом. В связи с этим глава государства подписал распоряжение».

Как сообщает АПА, об этом в интервью «АЗЕРТАДЖ» сказал помощник президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.

На вопрос «Актуальна ли все еще передача Лапшина Израилю после подписанного распоряжения?» Ф. Алескеров ответил, что после этого распоряжения ряд СМИ распространил сообщения о том, что Александр Лапшин будет экстрадирован или передан другому государству: «Здесь путают определенные юридические понятия. Так как Александр Лапшин был помилован, вопрос передачи его какому-либо государству уже потерял свою актуальность. Согласно международным конвенциям, цель передачи приговоренного человека другому государству – продолжение отбывания наказания в стране его гражданства. После распоряжения господина президента о помиловании Александр Лапшин был освобожден от отбывания оставшейся части своего наказания. Он волен сам выбирать, куда поедет. По имеющейся у нас информации, А. Лапшин желает поехать в Израиль, гражданином которого он является. Он здоров и в любое время может отправиться в Израиль», - отметил он.

Комментируя освобождение из-под ареста гендиректора ИА «Туран» Ф.Алескеров отметил, что Мехман Алиев лично обратился к главе государства с прошением об изменении избранной в его отношении меры пресечения.

«Господин президент, вновь руководствуясь принципами гуманизма, незамедлительно отреагировал на данное обращение и рекомендовал рассмотреть возможность замены меры пресечения в отношении Мехмана Алиева. Хочу особо подчеркнуть, что обращение главы государства по данному поводу в органы прокуратуры и суда было сделано не в форме поручения, а именно в форме рекомендации. В действительности, принятые недавно решения об освобождении из-под ареста Мехмана Алиева, а также об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания ряда лиц, участвовавших в нардаранских событиях, идут в контексте идей и принципов, отраженных в распоряжении господина президента от 10 февраля 2017 года о гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных мер наказания, не связанных с изоляцией от общества. Кстати, проведенные после подписания этого распоряжения статистические подсчеты показывают, что число лиц, арестованных во время следствия, сократилось на 30 процентов. Должен отметить, что работы по исполнению поручений в упомянутом распоряжении продолжаются и по сей день. Так, подготовленные с этой целью предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс уже представлены президентом Азербайджана в Милли Меджлис. Близится к завершению работа над изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс исполнения наказаний. Предусматривается, что изменения во все три кодекса вступят в силу одновременно», - сказал Ф.Алескеров.