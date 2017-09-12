"Ирма" разрушила почти все больницы и медцентры в Карибском бассейне

2017-09-12 15:22 | www.trend.az | 5

Ураган "Ирма" полностью или частично разрушил почти все больницы и медицинские центры на островах Карибского бассейна, в регионе есть риск возникновения болезней, связанных с водой, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, передает РИА Новости.

"Много больниц и медицинских центров были полностью или частично разрушены на островах. На Барбуде больница больше не существует, медицинские услуги не предоставляют на Сен-Мартене, на Сен-Бартолеми работа больниц восстановлена, на других островах они были частично разрушены. В настоящий момент структурами здравоохранения при поддержке отделения ВОЗ проводится оценка ситуации", — сказал он.

Язаревич добавил, что помимо физических разрушений одной из проблем является возвращение в больницы пациентов, которые были эвакуированы перед ураганом. Некоторым при этом необходимо лечение хронических заболеваний. Также важно увеличить наблюдение за распространением комаров, являющихся основными переносчиками болезней, связанных с водой.