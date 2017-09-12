Минобороны РФ: У ИГ отбито 85 процентов территории Сирии

2017-09-12 14:18 | www.apa.az | 5

От боевиков ИГ освобождено 85 процентов территории Сирии. Осталось освободить 27 тысяч квадратных километров.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Вести.ру», такие данные привел начальник штаба группировки российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

«При этом операция по уничтожению боевиков террористических группировок ИГ и «Джабхат ан-Нусра» на территории Сирии будет продолжена до их полного и гарантированного уничтожения», - сказал генерал.

Между тем, более 80 сирийских семей покинули лагерь беженцев под Дамаском. Люди возвращаются к мирной жизни на освобожденных от боевиков территориях. Однако в центрах для беженцев остается еще немало людей.