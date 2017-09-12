Созданный в Китае двигатель EmDrive работает вопреки законам физики

2017-09-12 12:13 | www.oxu.az | 5

В Китае создан двигатель EmDrive, который работает вопреки законам физики. Технические подробности разработки не раскрываются. Испытания нового двигателя планируется проводить в космосе, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

EmDrive состоит из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, который накапливает энергию их колебаний.Создаваемая при этом «постоянная» тяга не может быть объяснена с точки зрения закона сохранения импульса. На ее создание не тратится топливо, а направленный пучок излучения не вырабатывается.

Если на базе такого двигателя будет создана силовая установка, то космические корабли смогут добраться до края Солнечной системы за несколько месяцев, считают ученые.

Н.О.