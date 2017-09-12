«Карабах» в рейтинге самых дорогих клубов Лиги Чемпионов

2017-09-12 12:19 | www.oxu.az | 4

Обнародована общая стоимость футболистов в составе 32 команд в групповом этапе Лиги чемпионов по футболу в сезоне 2017/2018.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, сумма составляет 9,3 млрд евро.

Самая дорогая команда турнира – испанский «Реал Мадрид». Коллектив последнего победителя ЛЧ оценивается в 774 млн евро. На втором месте с 706,5 млн евро другой испанский клуб – «Барселона». На третьем месте английский «Челси», выступающий в группе С на 1,46 млрд евро вместе с «Карабахом». Лондонская команда оценивается в 614,4 млн евро.

Агдамский представитель с составом на 17,2 млн евро на 31 месте. Азербайджанская команда опережает только словенский «Марибор» с 13,9 млн евро. Кипрская команда «АПОЭЛ» на 30 месте с 18,5 млн евро.

Турецкий «Бешикташ» с составом на 126,1 млн евро на 21 месте. Соперники стамбульского представителя по группе G французский «Монако» владеет командой на 252,9 млн, немецкий «Лейпциг» – 189 млн, португальский «Порту» – 176,4 млн евро.

Самая высокая рыночная цена на играющих в ЛЧ футболистов у капитана испанской «Барселоны» Лионеля Месси. Стоимость аргентинца - 120 млн евро, что означает, что 30-летний нападающий затмевает собой 11 команд, которые выступят в самом престижном клубном турнире континента.

Стоимость владельца второго места, футболиста «Реал Мадрида» Криштиану Роналду – 100 млн евро.

Общая стоимость 8 группа сезона 2017/2018 приведена ниже:

Группа A: «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Россия) - 860,4 млн евро

Группа B: «Бавария» (Германия), ПСЖ (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия) - 1,25 млрд евро

Группа C: «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан) - 1,46 млрд евро

Группа D: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия) - 1,47 млрд евро

Группа E: «Спартак» (Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения) - 800,6 млн евро

Группа F: «Шахтер» (Украина), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Фееноорд» (Голландия) - 1,13 млрд евро

Группа G: «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Турция), «Лейпциг» (Германия) - 744 млн евро

Группа H: «Реал Мадрид» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Тоттенхэм» (Англия), АПОЭЛ (Кипр) - 1,64 млрд евро

С.Б.

