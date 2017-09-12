Эмоции и переживания Айгюн Кязымовой, или Мистическое число 22: пресс-конференция (ФОТО)

2017-09-12 15:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня прошла встреча народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой, посвященная предстоящему грандиозному шоу под названием "Aygün Kazımova – 30 il" на сцене Baku Crystal Hall 22 сентября в 20.00, сообщает Trend Life.

На открытии брифинга глава пресс-службы проекта Айнур Гаджиева отметила, что гостей праздничного вечера ожидает феерическое шоу мирового уровня и представила гостей, среди которых были руководитель международного проекта "Aygün Kazımova – 30 il" Шаин Гурбанов (Азербайджан), известный режиссер и хореограф из Франции Ред Бентифор, ассистенты режиссера - Франческо Завечиа (Италия), Наталья Пере (Италия), Джимми Вайрон (Франция), музыкальный продюсер концерта - художественный руководитель группы "RAST", заслуженный артист Азербайджана Рашад Гашимов и технический директор Мубариз Абдуллаев (Азербайджан).

Дива отечественной эстрады Айгюн Кязымова отметила, что идет активная подготовка к концерту, она очень переживает и надеется на поддержку близких и друзей, зрителей и СМИ, многочисленных поклонников ее творчества.

"Концертная программа посвящена моей 30-летней творческой деятельности и поэтому мы решили представить зрителям очень необычное шоу, которое станет своеобразным итогом этих лет. В то же время, после этого концерта число 30 для меня как бы "обнуляется" и начинается новый этап моей творческой жизни. Я чувствую себя прекрасно, нахожусь в прекрасной физической форме, постоянно занимаюсь в спортзале, активно готовлюсь к концерту, несмотря на многочисленные травмы во время тяжелых репетиций. Вообщем, все прекрасно, хотя и очень волнуюсь перед предстоящим одним из самых знаменательных событий с моей жизни", - отметила Айгюн Кязымова и выразила благодарность личностям, которые сыграли значительную роль в ее творческой жизни – Вагифу Гейразаде, Джаванширу Гулиеву и Эльдару Мансурову.

По словам певицы, гостей ожидает невиданное двухчасовое шоу – она будет парить на сцене Baku Crystal Hall, представит свои хиты в новой аранжировке и новые композиции, каждый раз будет представать в оригинальных и шикарных нарядах, и каждый номер и композиция станет маленьким театрализованным представлением. Причем, концертная программа построена в формате тайм-кода, т.е. все рассчитано до мелочей, вплоть до секунд разворачивающихся событий.

"У нас потрясающая команда именитых специалистов, работами с которыми дала мне новый опыт, эмоции, и даже спасла от депрессии. Мы все вместе – одна команда и большая дружная семья. Мы все идем к осуществлению моей мечты!", - сказала певица и отметила, что день концерта "22" выбран не случайно, слишком много мистических и знаменательных событий связаны с этой датой, которые будут раскрыты на концерте.

В нумерологии число 22 имеет особое значение. Оно состоит из двух четных чисел и усиленно ими. Сумма их составляет четыре, что является еще и квадратом. Поэтому число получает двойное значение и несет двойные вибрации, усиливая друг друга. Этим числом по преданию управляет планета Вулкан, которая связана с огнем и энергией.

"Кстати, если отнять от 30 (годы творческой деятельности) 22 (дата концерта), то получится 8 – время начало концерта ( 20.00). 8 – это моя любимая цифра, число Вселенной и гармонии, в горизонтальном написании она является символом бесконечности", - добавила Айгюн.

Ред Бентифор отметил необычно светлую ауру Баку, выразил восхищение гостеприимностью людей, национальной кухней и достопримечательности столицы Азербайджана.

"Имя Айгюн, как мне стало известно, состоится из двух азербайджанских слов – луна и солнце. Так вот, Айгюн воплотила в себе гармонию луны и солнца в огромном таланте, искренности, работоспособности, профессионализма, желании достичь поставленной цели, причем, на самом высоком уровне. Мы стали настоящими друзьями и будет еще сотрудничать. Я работал со многими мировыми звездами, и Айгюн оставляет самые благоприятные впечатления, мне очень приятно принимать участие в этом проекте, который, говорю это с уверенностью, войдет в историю реализации международных проектов", - сказал Ред Бентифор, поставивший не одно величайшее мировое шоу, в том числе мьюзиклы "Собор парижской богоматери" и "Ромео и Джульетта". Вместе с ним в Баку репетируют победители международных конкурсов и молодые танцоры со всего мира, в том числе из Колумбии, Италии, Франции, США, Грузии и Азербайджана.

Участники проекта также отметили потрясающую работоспособность певицы, которая одна из первых приходит на репетиции и уходит самой последней, причем, постоянно выражает желание еще поработать, предлагает новые идеи, стремится к идеальным и интересным постановкам. Гостей концерта ожидает грандиозная сцена (использовано около 200 тонн оборудования), световое и лазерное шоу, креативные хореографические номера, и множество других сюрпризов.

Было также отмечено, что международный проект "Aygün Kazımova – 30 il" будет представлен и в других странах.

Коллектив ответил на многочисленные вопросы журналистов.

Над концертной программой работает именитый состав международных специалистов.

Топовый звукорежиссер Жерар Альбо (Англия), которому доверяют саунд-чек своих проектов многие мировые звезды, в частности, Рианна, Анастейша, Бетти Смит, он же был личным звукорежиссером Эми Уайнхаус.

Сантьяго Фернандез (Аргентина) - сценограф и художник многих известных иностранных фильмов, выступал режиссером английских и американских рекламных роликов, которые украшали международный телеэфир.

Продюсер концерта Стефани Мгебришвили – продюсер, актер, певец. Единственный грузин, музыкальная группа которого попала в чарты MTV, наравне с Бейонс и Леди Гага, клипы крутились по всему миру. LIVE-концерты на MTV, BBC, CNN – его стихия. Были и соло-концерты, участие в мюзиклах в главных ролях. В качестве жюри принимал участие в проектах VOICE и X-FACTOR. Был режиссером и продюсером многотысячных концертных проектов в Грузии.

Создание сценических нарядов - дизайнер Руфат Исмаил. Его коллекции были продемонстрированы на Неделях Моды в Милане, Италии, Нью-Йорке, Дубае, Турции и Иране. Коллекция Руфата Исмаила была также представлена и в центре мировой fashion-индустрии – в Pitti Uomo. Декором концерта занимается Теа Телия из Грузии.

Певица позаботилась о комфорте своих зрителей. Специально в этот день, с 17.00 до 19.00, от станции метро 28 мая до Baku Crystal Hall будут курсировать автобусы, которые доставят зрителей в концертный зал, а после шоу – обратно до метро.

Билеты от 10 манат можно приобрести во всех кассах города и онлайн на www.iTicket.az.

Концерт пройдет при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана. Информационная поддержка – Trend.az , Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)