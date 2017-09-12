В бакинской русдраме пройдет "Церемония"

2017-09-12 15:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном русском драматического театра имени Самеда Вургуна 16 сентября состоится открытие 97-го театрального сезона: в этот день состоится показ премьеры спектакля "Церемония" по пьесе Эжена Ионеску, сообщили в пресс-службе театра.



Режиссёр-постановщик спектакля - Аршад Алекперов (Санкт-Петербург), художник-постановщик - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, музыкальное оформление - Аршад Алекперов, художник по свету - Николай Рудычев.



В спектакле заняты - народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов, заслуженная артистка Мехрибан Зеки, артисты театра - Олег Амирбеков, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Натик Гусейнов, в массовых сценах спектакля - студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

(Автор: Джани Бабаева)