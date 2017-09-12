Посольство прокомментировало слухи о Поладе Бюльбюльоглы

2017-09-12 12:28 | www.oxu.az | 4

Посольство Азербайджана в РФ опровергло сообщения азербайджанских СМИ о том, что посол Полад Бюльбюльоглу запретил сотрудникам участвовать в мероприятиях, посвященных всемирно известному азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.Az, в заявлении посольства говорится, что такого рода необоснованные сообщения о лице, чья кандидатура выдвинута на пост председателя ЮНЕСКО, передаются одновременно с нападками на Азербайджан со стороны западной прессы, и что этот факт свидетельствует о нападках на Азербайджан «не только внешних», но и некоторых «внутренних кругов».

В заявлении говорится, что П.Бюлбюльоглу в связи с выдвижением кандидатуры регулярно выезжает за рубеж и проводит встречи, вследствие чего уже более месяца отсутствует в Москве.

Приведенное же в статье выражение совершенно чуждо стилю речи П.Бюльбюльоглу, известного общественного и культурного деятеля Азербайджана. Кроме того, вопросы назначения и отзыва сотрудников посольства находятся в компетенции МИД Азербайджана.

Отмечается, что отношение П.Бюльбюльоглу к М.Магомаеву «носит личный характер, и поэтому освещение этой темы в СМИ неэтично».

В целом, по мнению посольства, эта тема искусственно муссируется в определенных неясных целях.