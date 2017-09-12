Прогноз погоды на завтра

2017-09-12 12:36 | www.oxu.az | 4

13 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23°, днем 28-33° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 29-31° тепла.



Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.



В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Будет дуть переменчивый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° днем 20-25° тепла.

С.Б.

