Александр Лапшин может покинуть Азербайджан в ближайшие два дня - адвокат

2017-09-12 15:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Александр Лапшин может покинуть Азербайджан в ближайшие два дня, сказал во вторник Trend его адвокат Эдуард Чернин.

Во вторник адвокат встретился с Лапшиным. По словам адвоката, Лапшин уедет из Азербайджана после встречи со своей матерью, которая сегодня прилетает в Баку.

Александр Лапшин чувствует себя нормально и не имеет жалоб, сообщил также адвокат.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о помиловании Александра Лапшина, согласно которому Лапшин освобождается от отбывания оставшейся части наказания.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Лапшин был приговорен к трем годам лишения свободы в исправительном учреждении общего режима.

(Автор: Самир Али)