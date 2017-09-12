Россия и Азербайджан: Мы не просто соседи – мы друзья (ФОТО)

2017-09-12 15:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - На ВДНХ завершила работу юбилейная 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка, приняв более 600 издательств из 40 стран мира. В рамках ММКВЯ-2017 прошло более 700 мероприятий: фестиваль "Национальные литературы народов России", концерты, презентации книг, встречи с авторами.

С чем приехали в Москву азербайджанские книгоиздатели журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева рассказал главный консультант отдела по работе с издательствами Министерства культуры и туризма Азербайджана Эльбей Али.

- Азербайджан традиционно участвует в книжных выставках в России, расскажите, как складывается сотрудничество с российскими коллегами, как принимают российские читатели.

- Российские читатели очень хорошо принимают, интерес к нашим книгам большой – поэтому мы каждый год участвуем в выставке. Поэтому же развиваются и отношения наших и российских издателей. В этом году в составе нашей делегации приехал представитель огромного издательства «Азеркитаб», сейчас у него деловые встречи с российскими коллегами. Каждый год приезжают новые издатели, знакомятся и подписывают взаимовыгодные контракты. Кстати, это процесс двусторонний, в конце сентября у нас, в Баку, состоится уже 5-я международная книжная выставка. На нее всегда приезжают из России. Наше Министерство культуры и туризма всегда готово оказать максимальную поддержку сторонам.

- Россия считается самой читающей страной мира, что вы можете сказать в этом плане про Азербайджан, какие жанры пользуются наибольшей популярностью? Много ли читают на русском, и кто пользуется популярностью из российских писателей?

- Действительно, Россия одна из самых читающих стран мира. И об Азербайджане можно сказать то же самое. Особенно, если речь идет о художественной литературе. Наши граждане любят читать и своих соотечественников, и иностранных писателей. Могу сказать, что все российские классики: Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Толстой – все они изданы в Азербайджане, на азербайджанском языке, все читают их с удовольствием. И книги на русском тоже продаются у нас очень хорошо. В Азербайджане очень бережно относятся к сохранению русской культуры и языка, у нас в школах русский сектор, в стране есть русские общины. Книги на русском продают и в книжных магазинах, и а подземном переходе. Можно найти даже книги, изданные непосредственно в России.

- И все же есть мнение, что в мире издается все меньше книг и основная причина – снижение интереса к печатному слову. Вы согласны с тем, что печатное слово становится менее востребованным в Азербайджане, в России?

- Не думаю. Печатное слово всегда будет важным и интересным для людей. Читать с гаджета – это совсем другое дело. Я так скажу: читать книгу с гаджета, с компьютера – это как вдыхать запах цветов через противогаз.

- Многие известные азербайджанские авторы пишут на русском языке. Как вы считаете, какие приметы должны быть у автора, чтобы считаться азербайджанским или русским?

- Здесь важен не язык, а тема, ментальность автора. Только по тому, что и о чем он пишет, можно говорить о принадлежности писателя к какой-то национальности и стране…

- Творческую интеллигенцию России и Азербайджана связывают века тесного взаимодействия. Как складывается культурный обмен сегодня, и как вы оцениваете его важность для развития отношений наших государств?

- Сегодня отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне, как вы сами видите. Я считаю, что обе стороны этому рады, ведь мы не просто соседи – мы уже столько веков друзья… И для взаимного развития культурный обмен крайне важен. Поэтому можно только приветствовать и всячески содействовать сотрудничеству наших писателей, художников, творческой интеллигенции на благо наших народов.