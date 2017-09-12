Денежные переводы CONTACT появились в интернет-банке Bank of Baku ®

2017-09-12 15:10 | www.apa.az | 5

Пользователи интернет-банка Bank of Baku получили возможность отправлять международные денежные переводы по системе CONTACT.

Как передает АПА-Экономикс, онлайн-переводы стали впервые доступны жителям Азербайджана – из интернет-банка Bank of Baku теперь можно отправлять денежные переводы в Россию, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Узбекистан и Таджикистан. Для оформления перевода достаточно указать ФИО получателя, сумму и страну назначения. Денежный перевод можно получить в любом пункте CONTACT в указанной стране. Тариф за оказание услуги составляет 1% независимо от суммы перевода. Перевод доступен к выплате спустя 1 минуту после отправки. Общая сумма отправленных переводов из интернет-банка Bank of Baku не должна превышать 300 долларов США за один день.

Помимо интернет-банка денежные переводы по системе CONTACT можно совершать и в офлайн-режиме в свыше 20 офисах и филиалах Bank of Baku, которые расположены во всех районах Азербайджана.