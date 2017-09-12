Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400

2017-09-12 15:21 | www.apa.az | 4

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом распространила пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

«Стороны достигли договоренностей о поставке С-400 и подписали контракт. Россия готова к его реализации», — говорится в официальном сообщении.



Детали соглашения не приводятся из-за «специфики и чувствительности темы».

«Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику. При этом необходимо подчеркнуть, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам Российской Федерации», — отметили в ведомстве.