В Баку два человека погибли в ДТП

2017-09-12 12:46 | www.oxu.az | 5

В столице произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, 10 сентября около 3 часов дня в поселке Гала Хазарского района столкнулись автомобили «ВАЗ 2106», управляемый жителем Баку Аладдином Шовгатовым, и «Daewoo», за рулем которого находился Радж Алиев.

В результате находившаяся в автомобиле внучка А.Шовгатова Мусаб погибла на месте, сам водитель и еще трое пассажиров, а также Р.Алиев и пять пассажиров его автомобиля были доставлены в больницу. Пассажир «Daewoo» Севда Абдуллаева скончалась в больнице, остальных отпустили после оказания первой медицинской помощи.

A.M.

