Фархад Гаджиев: Враг и его покровители прекрасно знают, что день, когда мы вернем наши земли, не за горами, поэтому они впали в панику

2017-09-12 15:59 | www.trend.az | 5

АГДАМ /Trend/ - Враг и его покровители уже прекрасно знают, что день, когда мы вернем наши земли, не за горами, поэтому они впали в панику.

Об этом во вторник сказал исполнительный директор Фонда молодежи при Президенте Азербайджана Фархад Гаджиев, выступая на состоявшемся в поселке Гузанлы Агдамского района Форуме молодежи оккупированных и приграничных районов Азербайджана, проведенном под девизом «Всегда готовы к защите Родины».

Исполнительный директор Фонда сказал, что проведение этой встречи в Карабахе, являющемся древней азербайджанской землей, не случайно.

«Сегодня в сердце каждого азербайджанца живет Карабах, мысли каждого азербайджанца связаны с Карабахом, любая деятельность направлена на скорейшее освобождение Карабаха. Проводимая сегодня Президентом Ильхамом Алиевым политика дает нам уверенность в том, что в скором времени мы одержим победу и вернем Карабах. В результате решительных усилий Президента Азербайджана враг и его покровители уже прекрасно знают, что день, когда мы вернем наши земли, не за горами, поэтому они впали в панику и различными путями пытаются на нас повлиять. Однако они знают, что гражданин Азербайджана верит своему Президенту и опирается на него, тесно сплочен вокруг Президента и готов незамедлительно выполнить любое его указание. В этой связи роль молодежи очень важна», - сказал Фархад Гаджиев.

Гаджиев отметил, что Азербайджан уже 26 лет, как независим, развивается и занимает достойное место среди государств мира.

«Азербайджан - лидирующее государство региона, и без согласия нашей страны в регионе не может быть осуществлен ни один проект. Таковы наши реалии, наша сила. К сожалению, в первые годы независимости нашей страной руководили некомпетентные люди, вследствие чего мы потеряли наши земли. Однако мудрый азербайджанский народ обратился к своему спасителю, чтобы избавиться от этих трудностей и неудач. Великий лидер Гейдар Алиев смог объединить свой народ в эти трудные моменты, спас страну от хаоса и раскола, сделал все возможное для установления стабильности в республике, и для того, чтобы, как он говорил, наша независимость была вечна, необратима, нерушима. Сегодня мы живем в нашей стране, развиваемся и растим поколение, которое хотел видеть великий лидер – поколение, формирующееся на идеях азербайджанизма», - сказал директор Фонда.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)