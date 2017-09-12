Великобритания продолжит сотрудничать с ЕС и НАТО после Brexit

2017-09-12 16:00 | www.trend.az | 5

Великобритания после Brexit продолжит выполнять обязательства перед НАТО, Лондон считает альянс ключевым элементом европейской безопасности, говорится в опубликованной во вторник внешнеполитической стратегии, которой Лондон будет следовать после выхода из Евросоюза, передает РИА Новости.

"НАТО является ключевым элементом в обеспечении нашей общей безопасности, Великобритания продолжит играть ведущую роль и будет сохранять тесное сотрудничество (в сфере безопасности) с ЕС и НАТО. С учетом новых угроз крайне важно сохранить тесную связь с ЕС и НАТО", — говорится в документе.

Британия также предлагает улучшить координацию и активизировать обмен информацией при реагировании на кризисные ситуации, исключить дублирование функций, а также поддерживать на высоком уровне сотрудничество в борьбе с терроризмом. Также Лондон намерен сохранить право участвовать в планировании операций.

"Для того, чтобы мы могли бороться с современными угрозами и отстаивать наши ценности, жизненно необходимо наладить сотрудничество в области обороны, безопасности и развития инфраструктуры. Это подразумевает обмен чувствительной информацией…, обмен опытом между военными экспертами, обмены группами экспертов и военных…, а также помощь в оказании консульских услуг там, где страны ЕС или Великобритания не располагают дипломатическим присутствием", — говорится в документе.

В стратегии, которую планируется вынести на переговоры с ЕС, говорится, что Великобритания и после Brexit будет поддерживать санкционную политику ЕС, координировать с Европой внешнеполитические шаги, а также участвовать в обеспечении европейской безопасности.