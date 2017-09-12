Иракский суд приговорил к смертной казни россиянина

2017-09-12 15:42 | www.apa.az | 6

Центральный уголовный суд Багдада приговорил к смертной казни через повешение гражданина России, обвиняемого в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство».

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, россиянин (его имя не называется) был задержан силами безопасности в ходе операции по освобождению Мосула после того, как израсходовал все свои боеприпасы.

Обвиняемый, как сообщили в суде, признался в совершении ряда терактов в отношении иракских сил безопасности.

В посольство России в Ираке пока не поступала информация о приговоренном к смертной казни россиянина.