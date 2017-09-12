Заявление об уволенном зампреде Центробанка – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-12 12:57 | www.oxu.az | 6
Хагани Абдуллаев покинул должность члена правления Центробанка Азербайджана.
Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщили в Центробанке. Отмечается, что он покинул должность по собственному желанию.
Напомним, что Х.Абдуллаев занимал должность члена правления ЦБА с апреля 2010 года.
Напомним, что в Правление ЦБА входят 4 человека: председатель Эльман Рустамов, первый заместитель Алим Гулиев, заместитель Вадим Хубанов и Афтандил Бабаев.
10:02
Заместитель председателя Правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Хагани Абдуллаев прокомментировал новость об освобождении его от должности.
Как передает Oxu.Az, Х.Абдуллаев заявил АПА, что ушел с работы по собственному желанию.
Что касается нового места работы, специалист отметил, что на данный момент работает консультантов в известной иностранной компании.
Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Хагани Абдуллаева от должности заместителя председателя Правления ЦБА.
09:35
Освобожден от должности заместитель председателя Центробанка Азербайджана (ЦБА) Хагани Абдуллаев.
Как передает Oxu.Az, соответствующее распоряжение 1 августа подписал президент Ильхам Алиев.