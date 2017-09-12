МАГАТЭ не согласно с США по иранскому вопросу, что предпримет Вашингтон?

2017-09-12 16:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ – Последние доклады МАГАТЭ подтверждают, что Иран соблюдает свои обязательства в рамках ядерной программы, не превышая запасов урана и лимитов по тяжелой воде. Что в этом случае предпримут США, которые в последнее время готовили почву для аннулирования ядерной сделки?

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) констатирует, что Иран выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

"МАГАТЭ ведет контроль и мониторинг за реализацией Ираном его обязательств в ядерной сфере в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий уже более года. Иран выполняет условия соглашения", - отметил Амано в своем послании Совету управляющих МАГАТЭ.

С одной стороны, ничего удивительного в докладе МАГАТЭ нет, было очевидно, что после заключения исторической сделки Запада с Ираном летом 2015 года Тегеран действительно четко выполнял все условия этой сделки и старался не нарушить ни одного пункта соглашения, надеясь на полную отмену западных санкций.

Однако, с приходом к власти в США Дональда Трампа ситуация изменилась – новая администрация не желает признавать сделку с Ираном полноценной, без пункта о ракетной программе Ирана, от которой Тегеран отказываться не собирается.

Вашингтон же настаивает на том, что ракетные испытания Ирана противоречат заявлениям о его мирных намерениях и создает все больше препятствий, мешающих реализации ядерной сделки. Накануне истечения срока, предоставленного сенату США для того, чтобы доказать несоблюдение Ираном условий сделки, Европа оказалась серьезно озабочена действиями США, которые могут привести к кризису в отношениях с Ираном и подвергнуть риску ядерную сделку.

При этом Европа, как важный участник ядерной сделки, не заинтересована в каких-либо кризисных ситуациях вокруг иранской ядерной сделки, заключение которой стоило столь больших усилий и делает все, чтобы Тегеран не вышел из сделки, из-за давления США. Однако, иранские власти не стоит недооценивать – администрация президента Хасана Рухани в целом отличается взвешенным подходом и понимая, что почти все козыри в руках Тегерана, заверяет Запад что Иран не покинет сделку первым.

И тут у США остается последний шанс на расторжение ядерного соглашения – ужесточить режим санкций против Ирана настолько, чтобы буквально вынудить Тегеран сойти с дистанции, не увидев решительно никаких выгод от соблюдения условий соглашения с Западом. У Трампа для этого впереди целых три года и вполне возможно, в скором времени он активизирует усилия по давлению на Иран. К сожалению, это может привести к очень негативным последствиям для региона, так как если Иран возобновит свою ядерную программу, это может подтолкнуть другие государства региона к реализации собственных программ ядерного вооружения.

(Автор: Эльмира Таривердиева)