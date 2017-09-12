Король Марокко поздравил Президента Ильхама Алиева

2017-09-12 16:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Король Марокко Мухаммед VI во вторник направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

«С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между нашими братскими странами – Aзербайджаном и Марокко. Желаю Вам здоровья и счастья, а Вашему народу – прогресса, мира и процветания под Вашим руководством.

Пользуясь этим приятной возможностью, хотел бы отметить, что высоко ценю сотрудничество и братские отношения между нашими народами. Я также доволен нашими консультациями и согласованными мероприятиями по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, в двустороннем формате, в рамках региональных и международных организаций, и в частности в Организации исламского сотрудничества.

Ваше превосходительство, с этой точки зрения Ваша инициатива об объявлении 2017 года «Годом исламской солидарности» демонстрирует открытую поддержку Вами исламской религии, толерантности и равноправных ценностей, и я хотел отметить, что высоко оцениваю это.

Хочу выразить большую заинтересованность в усилении сотрудничества с Вашим превосходительством во всех сферах во имя достижения нашими народами своих желаний, их лучшего и безопасного будущего, мира и стабильности, развития, прогресса, единства и солидарности», говорится в послании.