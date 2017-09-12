Имя убитого в Тбилиси азербайджанца проходит по делу Ровшана Лянкяранского - ОБНОВЛЕНО-1

2017-09-12 16:24 | www.apa.az | 5

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на телеканал «Рустави 2», им оказался Эльчин Мамедов (1975 г.р.).

Согласно распространенной телеканалом информации, имя Э.Мамедова проходило по делу, возбужденному в связи с убийством «вора в законе» Ровшана Лянкяранского.

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14:10

Установлено, что убитый минувшей ночью в Тбилиси азербайджанец был гражданином Азербайджана.

Как сообщает местное бюро АПА, Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – умышленное убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

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10:55

В районе Абанотубани Тбилиси минувшей ночью из огнестрельного оружия убили азербайджанца.

Как сообщает местное бюро АПА, его тело было обнаружено в автомобиле марки «Toyota». Согласно информации, он находился в розыске в России за совершение уголовных преступлений.

По другой версии, убитый был гражданином Азербайджана.

По словам очевидцев, до того, накануне покойный с кем-то ужинал в ресторане, после чего между ними произошел спор.

На протяжении всей ночи эксперты-криминалисты проводили на месте происшествия следственные мероприятия.

В связи с фактом задержанных пока нет.

Министерство внутренних дел Грузии не распространило официальной информации в связи с данным убийством.