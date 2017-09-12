Азербайджан повысил импорт автомобилей на 64%

2017-09-12 16:36 | www.apa.az | 5

За январь-август текущего года в Азербайджан из-за рубежа импортировано 5 662 автомобиля, что на 2 208 ед. или на 63,92% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомтаможни, из них 134 автомобиля – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 4 874 – легковые автомобили, предусмотренные в частности для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 603 – грузовые автомобили, 51 – автомобили спецназначения.