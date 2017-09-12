В Губе задержан мужчина, ранивший ножом чиновника

2017-09-12 13:20 | www.oxu.az | 3

Стала известна личность мужчины, нанесшего ножевые ранения должностному лицу в Губинском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, было установлено, что заведующему отделом Исполнительной власти Губинского района Низамеддину Амруллаеву ножевые ранения нанес житель села Нугади Шакир Мадатов. Он был задержан сотрудниками отдела полиции Губинского района.



Согласно информации, между Н.Амруллаевым и Ш.Мадатовым возник спор из-за земельного участка.



По факту в прокуратуре Губинского района ведется расследование.