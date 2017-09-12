В поселке Гузанлы Агдамского района прошел форум молодежи оккупированных и приграничных районов Азербайджана (ФОТО)

2017-09-12 16:30 | www.trend.az | 5

АГДАМ /Trend/ - В поселке Гузанлы Агдамского района во вторник проведен форум молодежи оккупированных и приграничных районов Азербайджана под названием «Всегда готовы к защите Родины».

Форум организован совместно Службой государственной безопасности (СГБ), отделом Администрации Президента по вопросам спорта и молодежной политики, министерством молодежи и спорта, министерством культуры и туризма и Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

В мероприятии приняли участие официальные лица, депутаты Милли Меджлиса (парламента), представители интеллигенции и общественности.

Открывший мероприятие вступительным словом исполнительный директор Фонда молодежи при Президенте Азербайджана Фархад Гаджиев сказал, что проведение этой встречи в Карабахе, являющемся древней азербайджанской землей, не случайно.

«Сегодня в сердце каждого азербайджанца живет Карабах, мысли каждого азербайджанца связаны с Карабахом, любая деятельность направлена на скорейшее освобождение Карабаха. Проводимая сегодня Президентом Ильхамом Алиевым политика дает нам уверенность в том, что в скором времени мы одержим победу и вернем Карабах. В результате решительных усилий Президента Азербайджана враг и его покровители уже прекрасно знают, что день, когда мы вернем наши земли, не за горами, поэтому они впали в панику и различными путями пытаются на нас повлиять. Однако они знают, что гражданин Азербайджана верит своему Президенту и опирается на него, тесно сплочен вокруг Президента и готов незамедлительно выполнить любое его указание. В этой связи роль молодежи очень важна», - сказал Фархад Гаджиев.

Гаджиев отметил, что Азербайджан уже 26 лет, как независим, развивается и занимает достойное место среди государств мира.

«Азербайджан - лидирующее государство региона, и без согласия нашей страны в регионе не может быть осуществлен ни один проект. Таковы наши реалии, наша сила. К сожалению, в первые годы независимости нашей страной руководили некомпетентные люди, вследствие чего мы потеряли наши земли. Однако мудрый азербайджанский народ обратился к своему спасителю, чтобы избавиться от этих трудностей и неудач. Великий лидер Гейдар Алиев смог объединить свой народ в эти трудные моменты, спас страну от хаоса и раскола, сделал все возможное для установления стабильности в республике, и для того, чтобы, как он говорил, наша независимость была вечна, необратима, нерушима. Сегодня мы живем в нашей стране, развиваемся и растим поколение, которое хотел видеть великий лидер – поколение, формирующееся на идеях азербайджанизма», - сказал директор Фонда.

Выступивший следом заместитель главы СГБ Ильгар Мусаев сказал, что в результате решительной политики Президента Азербайджана подобные мероприятия будут проведены и в Шуше и в Ханкенди.

«Именно возращение великого лидера Гейдара Алиева по требованию народа к власти, и проделанная им за короткий срок работа усилила надежду на возвращение оккупированных территорий Азербайджана», - сказал Мусаев.

По его словам, политика великого лидера сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

«Сегодня азербайджанская армия является одной из самых сильных армий мира. В результате продуманной политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан известен как надежный партнер в системе международной безопасности», - сказал Мусаев.

Замглавы СГБ подчеркнул, что апрельские бои повысили веру народа в армию, и Азербайджан продемонстрировал свою силу врагу.

Выступивший на Форуме заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев сказал, что молодежь всегда была для Азербайджанского государства важным фактором.

«Молодые люди всегда бывают новаторами, и, самое главное, каждый молодой человек является защитником своей страны. Вне зависимости от того, в какой сфере мы работаем, если мы не сможем защитить свою страну, обеспечить безопасности нашего государства, если не будет нашей Родины, думаю, что вся наша другая деятельность будет равна нулю. Происходящие в мире события еще раз подтверждают это», - сказал Бабаев.

Бабаев подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание молодежной политике.

«Эта традиция продолжается и в проводимой сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева политике. Сегодня перед нами стоят новые задачи», - сказал замминистра.

Другие ораторы также говорили о молодежной политике в Азербайджане, воспитании молодежи в духе патриотизма.

По окончании официальной части мероприятия было принято обращение к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Мероприятие продолжилось концертной программой.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)