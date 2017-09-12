Перечисления в госбюджет по линии таможенных органов выросли на 20%

2017-09-12 16:45 | www.apa.az | 4

Перечисления в госбюджет по линии Госкомтаможни за январь-август 2017 года составили 1 707 965,31 тыс. манатов.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Госкомитет, это на 19,75% или 281 705,80 тыс. манатов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Так, на долю таможенных пошлин пришлись 448 041,54 тыс. манатов, НДС – 1 183 284,50 тыс. манатов, акцизов - 22 655,33 тыс. манатов, дорожного налога - 15 161,60 тыс. манатов.