В Верховной Раде Украины состоялась встреча с представителями диаспорских организаций Азербайджана в Европе

2017-09-12 16:49 | www.apa.az | 5

Сегодня в Верховной Раде Украины состоялась встреча с представителями диаспорских организаций Азербайджана в Европе.

Как сообщает АПА, на встрече между Конгрессом азербайджанцев Европы (КАЕ) и межпарламентской рабочей группы Украина-Азербайджан присутствовали главы азербайджанских общин в Нидерландах, Германии, Бельгии, Швеции, Финляндии, Венгрии, Эстонии и др.

В ходе встречи глава межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Максим Курячий, рассказав о деятельности азербайджанской диаспоры, сказал, что высоко оценивает действия азербайджанцев в общественно-политической жизни Украины: «Более 20 млн. украинцев в мире представляют нашу диаспору. Мы только создаем нашу диаспору. Нам нужна поддержка азербайджанской диаспоры, которая более 20 лет формируется в мире».

Он сказал, что связи между Украиной и Азербайджаном в промышленной, экономической и политической сферах развиваются по восходящей линии. Роль азербайджанской диаспоры в этом бесспорна: «И Украина, и Азербайджан страдают от оккупации. У нас общие проблемы. Территория Азербайджан, как и Украины, оккупирована. Можно сказать, что наши враги одинаковы. Наши страны страдают от сепаратизма».