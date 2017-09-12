В Великобритании построят крупнейшую приливную электростанцию в Европе

2017-09-12 13:26 | www.oxu.az | 4

Компания Tidal Lagoon Power получила право на строительство приливной электростанции мощностью в 320 мегаватт у Кардиффа, в Уэльсе. На сегодня самая мощная существующая в Европе ПЭС по мощности не достигает даже 300 мегаватт.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Bloomberg New Energy Finance.

Новая ПЭС потребует строительства бетонной стены длиной в девять с половиной километров. В неё будет встроено 16 турбин на 20 мегаватт каждая. Суммарная их выработка должна превысить 550 миллионов киловатт-часов в год. Таким образом, она станет крупнейшей ПЭС Европы, заметно обогнав другую приливную электростанцию — Ля Ранс.

Проект подвергается серьёзной критике за стоимость 1,3 миллиарда футов стерлингов, в районе двух миллиардов долларов. Это стоимость, типичная для дорогих АЭС. Она заметно выше чем, например, у более дешёвых крупных ГЭС, конструктивно сходных с приливными электростанциями. С другой стороны, ряд отраслевых наблюдателей отмечают, что в Великобритании нет опыта строительства крупных ГЭС или ПЭС, из-за чего высокая цена новой электростанции была почти неизбежна.

Великобритания активно отходит от тепловой генерации, и в 2015–2016 годах закрыла как добычу угля, так и угольные ТЭС. Приливные электростанции там оцениваются как весьма перспективные, поскольку Британские острова — не самое солнечное место в Европе, а скорость ветра здесь, за исключением Шотландии, не так высока. Приливы регулярны и их сила известна заранее, что позволяет проще регулировать выдачу мощности подобными электростанциями.

Н.О.