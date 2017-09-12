Памятными сувенирами для спортсменов и болельщиков V Азиады станут новые почтовые марки (ФОТО)

2017-09-12 16:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В честь Игр «Ашхабад 2017» Министерство связи выпустило две серии почтовых марок. Одна из них с образом Игр - алабаем Вепалы, демонстрирующим все виды спорта, включенные в программу V Азиады, другая – с их пиктограммами. Вместе они представляют небольшой «рассказ» о символике Игр.

Учитывая, что почтовая марка является одним из атрибутов государственности, таким, как Флаг, Герб, Гимн или паспорт, выход в свет новой коллекции, разработанной в стиле общей дизайнерской концепции Игр «Ашхабад 2017» и колористической гамме их атрибутики, ещё раз подчёркивает высокий статус предстоящих состязаний. Ведь помимо спортивной составляющей, Игры, прежде всего, имеют большую общественно-политическую значимость и несут в себе огромный заряд миротворческой энергии.

Новые почтовые марки станут отличными памятными сувенирами для спортсменов и болельщиков, а также пополнят коллекции филателистов.

Для тех же, кто не увлекается коллекционированием, красочные знаки почтовой оплаты – это своеобразное повествование в миниатюре о большом спортивном празднике, который стартует уже в конце нынешней недели в туркменской столице.