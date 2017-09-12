Азербайджанские фильмы признаны лучшими в России (ФОТО)

2017-09-12 16:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские фильмы "Səs" ("Голос") и "Bu, sevgidir" ("Это любовь") признаны лучшими на XIII Казанском международном фестивале мусульманского кино, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Короткометражный художественный фильм "Голос", совместного производства азербайджанских и иранских кинематографистов удостоен награды фестиваля в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм".

Режиссером фильма "Голос" является Дариуш Наджафи Гёл (Эртуран Наджафи), продюсер киноленты - Фариз Ахмедов.

Приз в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" получила картина "Это любовь" режиссера Теймура Даими.

Отметим, что азербайджанский киновед Ульви Мехти вошел в состав жюри фестиваля, которое выбирало лучшие документальные фильмы (короткого и полного метра).

Фестиваль мусульманского кино в Казани проводится с 2005 года. Программу форума традиционно составляют фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального сотрудничества. Целями фестиваля являются обмен опытом деятелей культуры и искусства, показ творческих достижений кинематографистов, создающих фильмы, популяризирующие общечеловеческие духовно-нравственные и культурные ценности, создание объективного представления в российском и мировом сообществе об исламе и мусульманах.

В этом году в отборочную комиссию фестиваля поступили 782 заявки из 61 страны. В конкурсную программу было отобрано 60 фильмов из 27 стран - это Азербайджан, Албания, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Венгрия, Дания, Египет, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кыргызстан, Мальта, Марокко, Непал, Нигер, Россия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Франция, Швеция, Эстония.

(Автор: Джани Бабаева)