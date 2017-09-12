Türkiye'den flaş Avrupa Birliği açıklaması

2017-09-12 16:47 | www.trend.az | 1

İngiltere'de düzenlediği basın toplantısında konuşan AB Bakanı Ömer Çelik, "Zaman zaman açıklamalar yapılıyor. Türkiye AB'den uzaklaşıyor diye ama bu doğru bir tespit ve açıklama değil" dedi.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Avrupa'da yeni bir tablonun önümüze geldiğini görüyoruz. Çinlilere atfedilen bir söz var, "Allah size geçiş dönemi yaşatsın" diye. Biz de bu dönemde gereken çalışmaları yapmak zorundayız. Bu geçiş dönemlerinin şöyle bir özelliği var, kesin veri ve sonuç olmuyor. AB ile ilişkilerin Türkiye ile ilişkileri konusunda Türkiye AB'den uzaklaştı diye açıklama yapılıyor. Bu doğru değil. Darbe girişiminde Avrupa'dan destek görmedik. Avrupa Konseyi Genel sekreter ile yaptığımız görüşmede ilerleme kaydettik.

Yapacağımız şey AB ile bir masa etrafında tartışacağız. Bunun da yolu AB'nin müzakere yeteneğidir. Bazı konular olur mesela, bir ülke ile müzakerelerin kesilmesi Brexit gibi. AB'de bunun için bir müzakere masası yoktur, sorun olduktan sonra oluşturulur. Le Pen gibi nefret söylemleri yapanların bir söylemleri var ki, AB diye bir şey yok, Euro'yu tartışıyorlar tek pazarı tartışıyorlar.

Almanya'nın AB'ye talimat verir gibi konuşması iyi değildir. AB müzakere yeteneğini korumalıdır. Türkiye ise, ifade hürriyeti konuları AB ile beraber konuşmak istiyoruz. 23. ve 24. fasılları açalım diyoruz fakat AB ön şart sunuyor. Fasılları açmak için ön şart olmaz, kapatmak için ön şart olur.

ALMANYA'NIN TAVRI IRKIÇILARIN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Brexit de şu demek: AB eski AB değil. Geçmişteki en önemli özelliği AB'nin krizlerden büyüyerek çıkmasıydı, şimdi 27 ülke birlikteliğini koruyor fakat göçmen meselesini çözemiyorlar. Avusturya gibi ırkçı yönetimler göçmenlere ırkçı söylemlerde bulunuyor. Anketlere göre Merkel ve Schulz'un oyları düşüyor, ırkçı parti AFD'nin oyları düştüğünü görüyoruz. Bu vahim bir konudur. Avrupa'da ırkçı partilerin yükselmesi endişe vericidir. Almanya'nın tutumu ırkçıların elini güçlendirebilir. Biz AB'nin neye dönüşeceğini takip ediyoruz. Gümrük Birliği konusunda Almanya'nın olumsuz tavrı var.