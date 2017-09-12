Во время ДТП в Геранбойском районе пострадали 7 человек – СПИСОК

2017-09-12 13:31 | www.oxu.az | 4

В Геранбойском районе произошло ДТП.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, во время аварии, произошедшей в селе Аббасгулулар, пострадали 7 человек.

Управляемый Разимом Наджафгулу оглу Наджафовым 1973 г.р. автомобиль марки "ВАЗ-2015" столкнулся со встречным Mercedes, за рулем которого находился житель Геранбойского района Эльдар Гусейн оглу Халилов 1951 г.р.

В результате аварии пострадали оба водителя и члены семьи водителя Mercedes.

Пострадавшие:

Эльдар Гусейн оглу Халилов - 1951 г.р.

Эльнара Сардар гызы Халилова – 1980 г.р.

Гюльшана Эльдар гызы Халилзаде – 2005 г.р.

Джасур Эльдар оглу Халилзаде – 2011 г.р.

Айбениз Фабраддин гызы Набиева – 1971 г.р.

Разим Наджагулу оглу Наджафов – 1973 г.р.

Кифаят Сафар гызы Гасымлы 1957 г.р.

Пострадавшие помещены в Геранбойскую центральную районную больницу.

Факт расследуется отделением полиции Геранбойского района.

A.M.