Завтра в Баку ожидается до 31 градуса тепла

2017-09-12 16:41 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 20-23, днем - 28-33, в Баку ночью - 20-22, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана в среду также преимущественно без осадков, днем местами будет дуть порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев)