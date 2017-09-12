Падение громадного метеорита попало на камеру видеорегистратора

2017-09-12 13:37 | www.oxu.az | 4

Огненный след от падения громадного метеорита в небе над Санкт-Петербургом попало на видео, передает Oxu.Az со ссылкой на RenTv.

Огромный «огненный шар» вспыхнул в небе всего лишь на несколько секунд, после чего скрылся за горизонтом.

Очевидцы произошедшего пишут в социальных сетях, что особенно хорошо «огненная» вспышка была видна в Кировском и Красносельском районах города.

Кроме того, падение небесного тела наблюдали также на Васильевском острове и в Веселом Поселке. Ряд свидетелей говорят, что данное явление можно было наблюдать вблизи погранпункта «Брусничное» на выезде из Финляндии.

Н.О.