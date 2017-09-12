Министр обороны встретился с семьей Альберта Агарунова – ФОТО

2017-09-12 13:44 | www.oxu.az | 4

Находящийся с официальным визитом в Израиле, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с проживающим в этой стране братом Национального Героя Азербайджана Альберта Агарунова, Рантиком Агаруновым.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи была почтена память героических сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность и защиту страны, в том числе еще раз был вспомнен жизненный путь А.Агарунова и его участие в боях. Было подчеркнуто, что, как и представители других народов, проживающих в нашей стране, этот герой, имеющий еврейское происхождение, всегда считал Азербайджан своей Родиной, сражался за родную землю и отдал свою жизнь за ее независимость и суверенитет.

Р.Агарунов от имени своей семьи выразил признательность азербайджанскому государству за высокое внимание и заботу, оказанную его брату.

С.Б.

