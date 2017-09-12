Най и балабан - этническая музыка Азербайджана и Молдовы

2017-09-12 16:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама в рамках международного проекта "Жемчужины этнической музыки" (Etnik Musiqi İnciləri) 13 сентября в 19.00 пройдет концерт с участием фольклорных коллективов Азербайджана и Молдовы, сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Концерт организован при содействии посольства Молдовы в Азербайджане и посвящен 25-летию установления дипломатических связей между двумя странами.

В концертной программе примут участие – известный исполнитель на народных инструментах, наист Константин Москович, который исполнит молдавские и азербайджанские композиции, а также Думитру Дубажиу, Владимир Андриан, Валентина Нежел и Раду Таламбута.

Константин Москович – народный артист Молдовы, лауреат международных конкурсов, выступал во многих странах мира, в 2013 году награждён Международной премией Низами Гянджеви (Азербайджан), является организатором фестивалей этнической музыки и официальным представителем фестиваля «Славянский базар в Витебске» на территории Молдовы и Румынии.

В праздничном вечере также выступит заслуженный артист Азербайджана Ширзад Фаталиев, который исполнит на балабане азербайджанские и молдавские композиции.

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(Автор: Вугар Иманов)