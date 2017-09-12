К открытию Игр «Ашхабад 2017» ЦБ Туркменистана выпустил новые образцы банкнот и памятные монеты

2017-09-12 17:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Туркменистана к открытию V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам приурочил ввод в обращение модифицированных образцов банкнот 2017 года номиналов 1, 5, 10, 20, 50 и 100 манат, а также выпуск памятных золотых и серебряных монет «Aşgabat Olimpiýa stadiony», достоинством 100 манат каждая, говорится в сообщении посольства Туркменистана в Азербайджане.

Как сообщается в пресс-релизе главного банка страны, основным дополнением на лицевой стороне банкнот, дизайн и цвет которых сохранены в прежнем виде, является размещение символа Игр «Ашхабад 2017».

Оборотная сторона денежных знаков украшена рельефными изображениями нового столичного Международного аэропорта «Aşgabat halkara howa menzili», искусственного спутника «TürkmenÄlem 52°E», а также архитектурных шедевров туркменской столицы, возведённых в честь предстоящих Игр.

Отличительной характеристикой национальной валюты образца 2017 года стало повышение её защитных элементов. Так, символ V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам выполнен особым печатным методом. Кроме того, номинальная цифра на банкнотах достоинством 1 и 5 манат нанесена специальной цветопеременной краской, а на купюрах с более высоким номиналом – в виде шахматной доски Дюна новой усовершенствованной краски Spark® Live. На лицевой стороне денежных знаков указаны дата выпуска банкноты и факсимиле подписи Председателя правления Центрального банка Туркменистана.

Данные купюры обязательны к приёму на территории нашей страны по нарицательной стоимости всеми предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности и сферы деятельности при осуществлении платежей.

Банкноты Центробанка образца 2009, 2012 и 2014 года продолжат оставаться законным платежным средством в пределах Туркменистана.

Как уже отмечалось выше, главный банк страны также выпустил очередную нумизматическую новинку в честь предстоящего исторического значимого события – самых масштабных и представительных в серии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, призванных для миллионов людей представить Туркменистан как страну мира, прогресса и процветания.

Комплект памятных монет «Aşgabat Olimpiýa stadiony» изготовлен давним партнером Туркменистана – Монетным двором Великобритании «The Royal Mint Limited».

На лицевой стороне раритетов в центре изображен Олимпийский стадион Ашхабада, над которым размещён символ предстоящего спортивного мероприятия. По верхней части лицевой стороны полукругом нанесена надпись «ÝAPYK BINALARDA WE SÖWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA V AZIÝA OÝUNLARY», а в нижней части – «AŞGABAT OLIMPIÝA STADIONY».

На реверсе обеих монет в центре расположен Государственный герб Туркменистана, в верхней части полукругом расположена надпись «TÜRKMENISTANYŇ MERKEZI BANKY», а в нижней – указан номинал – «ÝÜZ MANAT». Памятные монеты при диаметре 38,61 мм отчеканены из золота высокой пробы – Аu 916, 7 и серебра – Ag 925 пробы. Вес нумизматических новинок – соответственно 39,94 и 28,28 грамма. Надписи с указанными данными разделены узорами в виде восьмиугольников.

Высокое качество монет – «пруф» – гарантирует прилагаемый к ним сертификат Центробанка страны.