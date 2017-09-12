На Украине начались учения «Непоколебимая стойкость-2017»

2017-09-12 13:48 | www.oxu.az | 4

Командно-штабные учения «Непоколебимая стойкость-2017» стартовали по всей территории Украины с 12 сентября.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генштаба ВС Украины.

«Сегодня, 12 сентября, по всей территории Украины начались командно-штабные учения "Непоколебимая стойкость-2017". Генеральный штаб ВС Украины напоминает об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов вооруженных сил Украины и попыток проникновения на их территорию. Также информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты», — говорится в сообщении.

Также генштаб предостерегает граждан от провокационных действий рядом с военными частями и колоннами военной техники и просит сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях.

Ранее во вторник генштаб сообщил, что почти все части воздушных сил ВС Украины приведены в боевую готовность с целью проверки готовности к выполнению задач.

Украина ранее высказывала опасения в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017».

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14-20 сентября на территории Беларуси, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа.

Н.О.