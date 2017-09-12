В Азербайджане без вести пропавшими зарегистрированы более 3800 человек - Госкомиссия

2017-09-12 17:04 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - По состоянию на первое сентября текущего года в Госкомиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана зарегистрированы 3868 лиц, пропавших без вести.

Об этом во вторник сказал секретарь Госкомиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.

По его словам, рабочая группа Госкомиссии в течение последних двух лет ведет серьезную работу по уточнению списков пропавших без вести, и в настоящее время эта работа завершена.

«Однако, учитывая некоторые щепетильные и гуманитарные аспекты проблемы, возможно внесение в список незначительных изменений», - сказал Ахундов.

Руководитель рабочей группы сказал, что среди зарегистрированных 3868 лиц, пропавших без вести, 3126 военнослужащих и 742 гражданских лица, включая 62 детей, 262 женщин, 302 пожилых людей.

«Помимо этого, получены данные о том, что из 3868 пропавших без вести 872 человека были взяты в плен, или стали заложниками армянских военнослужащих во время интенсивных боевых действий, и в настоящее время удерживаются ими. В их числе 591 военнослужащий и 291 гражданское лицо. Среди гражданских лиц значатся 29 детей, 98 женщин и 111 пожилых людей. В ходе конфликта армянской стороной были нарушены все международные нормы», - сказал Ахундов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)