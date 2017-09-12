Беларусь и Молдова расширят сотрудничество в промышленности

2017-09-12 17:04 | www.trend.az | 5

Беларусь и Молдова активизируют сотрудничество в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства и фармацевтики. Договоренность об этом достигнута на встрече, которую посол Беларуси в Молдове Сергей Чичук провел с вице-премьером, министром экономики и инфраструктуры Молдовы Октавианом Калмыком, сообщили корреспонденту Белта в белорусском посольстве в Кишиневе.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и Молдовы. Рассмотрен ход выполнения договоренностей по итогам официального визита премьер-министра Молдовы Павла Филипа в Беларусь 6-7 июня 2017 года, а также реализации мероприятий протокола 18-го заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от 5 июня 2017 года.

Достигнута договоренность об активизации дальнейшего взаимодействия в рамках двусторонних межведомственных рабочих групп по промышленности, сельскому хозяйству, строительству и фармацевтике.

Рассмотрена также подготовка проведения торжественных мероприятий, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений Беларуси и Молдовы.