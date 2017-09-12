В Москве на «Аллее правителей» появятся 8 новых бюстов

2017-09-12 17:19 | www.apa.az | 4

На «Аллее правителей» в Москве будут установлены памятники руководившим государством политическим деятелям XX века.

Как сообщает АПА со ссылкой на «moslenta.ru», об этом сегодня журналистам сказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

Всего появится восемь новых бронзовых бюстов - Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Автором работ выступил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. «Памятник Ленину будет первым, установленным в послесоветский период», - рассказал Кононов.

В церемонии открытия, которая состоится 22 сентября, в частности, примут участие министр культуры страны Владимир Мединский, вдова первого президента России Наина Ельцина и Церетели.

Научный директор РВИО Михаил Мягков отметил, что возле бюстов государственных лидеров могут проводиться школьные уроки истории. «Задача этой аллеи — нести образовательную функцию. Школьники, кадетские классы будут приходить сюда и узнавать о какой-то личности что-то новое», - отметил он.

РВИО создало «Аллею правителей» в 2016 году в сквере в Петроверигинском переулке, рядом с Музеем военной формы одежды Российского военно-исторического общества. На данный момент там установлены 33 памятника.