Мэра бельгийского города нашли с перерезанным горлом

2017-09-12 14:00 | www.oxu.az | 3

Бургомистр бельгийского города Мускрон (валлонская провинция Эно на франко-бельгийской границе) Альфред Гаден в понедельник вечером был найден убитым на кладбище напротив его дома.

Как передает Oxu.Az, об сообщает Le Soir.

«В 19:50 спасатели получили сигнал, что бургомистр Мускрона умер на кладбище Люиня», - приводит издание слова местного прокурора Кристиана Анри.

Тело 71-летнего главы города жителей обнаружила его супруга. Убийца напал на Гадена с ножом. По словам прокурора, к моменту прибытия спасателей бургомистр был мертв.

«Предположительно, ему перерезали горло, хотя еще должна состояться патологоанатомическая констатация. На кладбище находился человек, который сдался полиции. Он напрямую заявил о себе как об убийце, в то время как жертве уже ничем нельзя было помочь», - объяснил прокурор.

Le Soir пишет, что многие факты произошедшего еще не ясны и следствие занимается их установлением. Возможно, убийца специально поджидал жертву на месте преступления. В городе с населением более 50 тыс. знали, что А.Гаден каждый день сам открывал и закрывал ворота кладбища, расположенного в нескольких шагах от его дома.

Н.О.