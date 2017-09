Убийца жены и незнакомого человека…Эмиля Гулиева (ВИДЕО, ФОТО)

2017-09-12 17:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Представлен тизер фильма азербайджанского режиссера Эмиля Гулиева "İkinci Pərdə", который снят в жанре семейной драмы, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

В сюжете фильма главный герой картины становится убийцей своей жены, заподозрив ее в измене, и незнакомого человека. Будущее вырисовывается в мрачных тонах …

Фильм с 16 сентября будет представлен в сети кинотеатров.

Главный продюсер картины – Орхан Мардан, автор сценария – Пярвиз Гасанов, Эмиль Гулиев и Орхан Мардан, оператор – Дмитрий Суворов, художник-постановщик и художник по костюмам – Шаин Гасанли. В главных ролях – Хикмет Рагимов, Гюнай Ахмед, Горгуд Джафар и Эльшан Аскеров. В ролях - Зия Ага, Ровшан Агаев, Эльшан Гаджибалаев, Гюльнара Абдуллаева, Сабина Мамедова, Джамиля Тагизаде, Захра Рустамова, Заур Шафиев, Азер Айдемир и Турал Ахмед.

Фильм "İkinci Pərdə" является своеобразным продолжением картины "Pərdə", который вызвал большой резонанс в обществе и среди кинокритиков.

(Автор: Вугар Иманов)