Арестован сын Ван Дамма - ФОТО

2017-09-12 14:06 | www.oxu.az | 3

В США арестован младший сын актера Жан-Клода Ван Дамма.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на TMZ.

По имеющимся данным, 21-летний Николас Ван Варенберг был взят под стражу за то, что угрожал ножом своему соседу по комнате. Инцидент произошел в Темпе (Аризона).

Как утверждается, в полицию поступил звонок, согласно которому сын Ван Дамма ударил по лифту в здании, где проживал. Сотрудники правоохранительных органов нашли след крови, ведущий в апартаменты Варенберга. Поговорив с ним и его соседом, они установили, что сын артиста поранил руку.

Полицейские ушли, но через 20 минут сосед Варенберга спустился вниз и заявил, что тот угрожал ему ножом. Как утверждает сосед, сын актера был недоволен, что сосед открыл дверь полиции. Был проведен обыск, в результате которого сотрудники правоохранительных органов нашли нож и запрещенные препараты.

Н.О.