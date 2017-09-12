Facebook тестирует новые необычные функции

2017-09-12 14:10 | www.oxu.az | 4

Социальная сеть «Фейсбук» тестирует сразу несколько новых функций. Ресурс хочет дать пользователям возможность искать наставников среди других владельцев аккаунтов и смотреть видео в пути без доступа к сети, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Наставники и подопечные получат возможность общаться как в десктопной версии соцсети, так и в мобильном приложении. Как отметил генеральный директор «Фейсбука» Марк Цукерберг, у соцсети есть все возможности улучшить жизнь пользователей и помочь им найти новые перспективы в работе.

«"Фейсбук" был сосредоточен на том, чтобы помочь людям связываться с теми, кого они уже знают. Потом мы создали алгоритм, который рекомендует вам людей, которых вы можете знать. Однако очень важно связать пользователей с людьми, которых им нужно знать, — наставниками», — заявил Цукерберг.

Помимо всего прочего, «Фейсбук» предоставил небольшому числу пользователей Android доступ к экспериментальной функции под названием Instant Videos. Соцсеть загружает ролики в тот момент, когда устройство подключено к Wi-Fi, а затем в дороге владелец аккаунта может просматривать их без подключения к интернету.

Н.О.