Азербайджан попал в топ-10 стран любимых российскими туристами стран без языкового барьера

2017-09-12 14:13 | www.oxu.az | 5

Самой популярной у российских путешественников страной без языкового барьера оказалась Молдавия.

Как передает Oxu.Az, об этом PR-директор турсервиса Aviasales Янис Дзенис рассказал Lenta.ru.

Специалисты компании пришли к таким выводам, проанализировав бронирования авиабилетов из России за границу. На втором месте рейтинга оказалась Армения. Замыкает тройку Грузия.

Четвертая позиция досталась Узбекистану, пятая — Киргизии. В топ-10 перечня в порядке убывания вошли Азербайджан, Болгария, Казахстан, Белоруссия и Украина.

Эксперты Aviasales также провели опрос, касающийся стран с наименьшим языковым барьером для россиян. Большинство (35 процентов респондентов) лидером в данной сфере назвали Украину.

Кроме того, 11 процентов опрошенных не сталкивались с трудностями при общении в Таиланде, хотя не знали языка. Десять процентов то же самое сказали о Турции.

«Даже в рамках радикально иных языковых групп туристы не испытывают сложностей благодаря организованному отдыху — отельный персонал часто в состоянии объясниться с россиянами», — заметил Дзенис.

Однако даже в комфортных в языковом плане странах путешественникам из РФ приходится нелегко в ряде ситуаций. Так, у 19 процентов респондентов возникали проблемы при коммуникации в зарубежных аэропортах, у 18 процентов — в отелях, у 15 — на таможне, у 14 — в ресторанах.

Ранее в сентябре стало известно, что одной из главных проблем иностранных туристов в России оказался языковой барьер.