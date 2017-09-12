В прифронтовой зоне следует соблюдать осторожность при использовании Интернета и мобильных технологий - замглавы СГБ Азербайджана

2017-09-12 17:44 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Неосторожное использование Интернета и мобильных технологий со стороны жителей населенных пунктов Азербайджана, расположенных в прифронтовой зоне, может нанести ущерб интересам государственной безопасности.

Об этом во вторник сказал заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Ильгар Мусаев, во время своего выступления на состоявшемся в поселке Гузанлы Агдамского района Форуме молодежи оккупированных и приграничных районов Азербайджана, проведенном под девизом «Всегда готовы к защите Родины».

"Линия соприкосновения азербайджанских войск с врагом расположена поблизости от населенных пунктов. По этой причине перемещение, личного состава, военной техники нашей армии, а также доставка новой военной техники в большинстве случаев происходит на глазах местного населения, превращая их тем самым в носителей важной информации", - сказал замглавы СГБ.

Мусаев отметил, что некоторые граждане посредством соцсетей и мобильных телефонов делятся со своими близкими мнениями о военных мерах и мерах безопасности, свидетелями которых они стали, а также видео и фото материалами.

"Это становятся причиной утечки информации, которая может помочь врагу оценить оперативную обстановку на линии фронта и принять превентивные меры против нашей армии. Наряду с тем, что такие случаи наносят вред мерам по организации надежной защиты гражданского населения и своевременного предотвращения вражеских провокаций, они также представляют серьезную опасность жизни офицеров и солдат, служащих в зоне боевых действий", - сказал Мусаев

Замглавы СГБ подчеркнул, что каждый гражданин, в частности каждый житель населенных пунктов, расположенных рядом с линией соприкосновения войск, должен осознавать всю серьезность этого вопроса и избегать распространения какой-либо информации, которая может нанести ущерб интересам государственной безопасности.

"Исследования показывают, что враг придает особое значение сбору информации в эфирном пространстве Азербайджана, а также в соцсетях. По этой причине граждане должны быть бдительными, жители и военнослужащие прифронтовой зоны должны быть внимательными и осторожными при использовании сети Интернет, мобильных технологий. В частности рекомендуется не использовать неизвестные и открытые точки Wi-Fi, которые могут быть специально созданы врагом. Мы ни в коем случае не должны забывать, что находимся в состоянии войны", - сказал замглавы службы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)