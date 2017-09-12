Саакашвили заявил об обнаружении своего паспорта в кабинете Порошенко

2017-09-12 14:24 | www.oxu.az | 3

Лидер политической партии «Движение новых сил» («Рух нових сил») Михаил Саакашвили заявил, что его паспорт находится у президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 12 сентября, сообщает «Украинская правда».

«Я официально заявляю, что паспорт, который украли у меня, согласно с информацией, которую я получил от очень и очень информированных источников, сейчас находится в кабинете у президента Украины Порошенко Петра Алексеевича. Ему принесли паспорт утром, когда он пришел на работу после нашего возвращения в Украину», — сказал Саакашвили, когда ему во Львове вручали протокол о нарушении границы.

Саакашвили и его адвокат заявили, что протокол вручен незаконно, поскольку документ якобы должен быть передан в течение трех часов после въезда в страну. На этом основании политик отказался брать протокол.

С.Б.

