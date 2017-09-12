Определены победители чемпионата Азербайджана по пауэрлифтингу (ФОТО)

2017-09-12 17:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Паралимпийском комплексе Сумгайыта прошел четвертый чемпионат страны по пауэрлифтингу среди паралимпийцев, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Главная цель соревнования – выявления сильнейших паралимпийцев и создание национальной сборной для участия на чемпионате мира в Мексике в конце сентября.

Победителями в различных весовых категориях стали: среди молодежи – Джейхун Вердиев (38-49 кг, Гянджа- UAFA), среди взрослых – Пярвин Мамедов (49-54 кг, Баку-Габала), Сарвар Ганиев (59-65 кг, Шамахы-Сумгайыт), Али Бабаджанов (72-80 кг, Гянджа- UAFA), Нурлан Бабаджанов (88-97 кг, Гянджа- UAFA), Шамо Асланов (107-107+, Гах-Сумгайыт).

Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power - «сила, мощь» + lifting - «поднятие») или силовое троеборье - силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжёлого для спортсмена веса.

(Автор: Вугар Иманов)