Сын Гаджи Галиба избил сотрудника «Азерсу»? – ВИДЕО

2017-09-12 14:30 | www.oxu.az | 4

Контроллер ОАО «Азерсу» Эльбеи Мирзоев был избит владельцем дома, к которому пришел за взысканием долга за коммунальные услуги.

Как передает Oxu.Az, Эльбеи Мирзоева Вугар Мирзоев рассказал qafqazinfo.az, что его брат работает в управлении водного канала Насиминского района, а также поделился подробностями инцидента.

По словам В.Мирзоева, в тот день его брат пришел домой к абоненту, задолжавшему примерно 70 манатов. Владелец дома сказал, что не будет платить, а затем стал избивать Эльбея. Он сломал контроллеру челюсть в двух местах и выбил зуб.

Э.Мирзоев перенес операцию и с 4 сентября находится в больнице. По словам брата, он уже дал показания. Его обидчик – сын экс-депутата Гаджи Галиба Салахзаде.

Сотрудник сайта обратился по этому поводу к Г. Галибу Салахзаде. Салахзаде назвал эти заявления ложью: «У меня один сын, он зять шейха. Подам в суд на любого, кто будет писать такие необоснованные вещи».

Глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы подтвердил факт избиения, но подчеркнул, что избивший Э.Мирзалиева человек не является сыном или родственником экс-депутата.